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"Ох ці російські хакери": Феєрверк на честь інавгурації Трампа також "зламали"

"Ох ці російські хакери": Феєрверк на честь інавгурації Трампа також "зламали"
Під час святкування інавгурації нового президента США Дональда Трампа у Вашингтоні святковий феєрверк, який готували для формування надпису «USA» чомусь сформував «USR»… Про це у суботу, 21-го січня, повідомляє «Daily Mail», передає replyua.net.

Таку неоднозначну ситуацію швидко підхопили користувачі соціальних мереж та перетворили на жарти. Інтерне-юзери відразу зрозуміли, що і тут свої руки приклали «російські хакери», які вміло змінили USA на USR, що означає «United States of Russia». Така версія стала найпопулярнішою серед користувачів мереж. «І тут без російських хакерів не обійшлося. І не спиться ж їм ніколи», - пожартував один з користувачів. «Ні, ну а що? Гарно вийшло. Російська пропаганда в дії», - додав це один.

Як відомо, 20-го січня 2017 року новобраний президент США Дональд Трамп склав присягу глави держави та офіційно вступив на пост президента країни. Як повідомлялося раніше, напередодні Нового року екс-президент США Барак Обама впровадив проти Росії нові санкції через кібератаки на сервери американських політиків. Нові санкції включили до себе представників Федеральної служби безпеки РФ та Головного розвідувального управління Генштабу Збройних сил Росії.
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