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Дворкович попав в центр скандалу в соціальних мережах

Дворкович попав в центр скандалу в соціальних мережах
Заступник прем’єр-міністра Росії Дворкович Аркадій прославився своєю ініціативою під час візиту до Великого театру. Як передає replyua.net, політик здивував своїх підписників у Інстаграмі фотографіями, на яких він, перебуваючи в культурному місці, стоїть з фанатською атрибутикою московського «Спартака» - шарфом.

«Прийшов на «Спартак» у спартаківському», - написав Дворкович під фото, даючи розуміти, що прийшов подивитися на балет з однойменною назвою. Однак користувачів мереж здивував не так сам факт появи чиновника у неналежному вигляді в театрі, як той факт, що він входить до ради директорів «Російських залізних доріг», компанії, яка являється головним спонсором московського «Локомотиву».

«Ну і не дурак він?», - зазначив один з підписників у своєму коментарі. Однак знайшлися і фанати «Спартака», яким сподобався такий знімок. «Ну видно, що своя людина», - написав ще один користувач соцмереж. «Шкода, що у наших театрах немає дрес-контролю, який би регулював «культурність» відвідувачів театру», - наголосив інший. Загалом люди здивовані, більшість просто висловили свої насмішки з цього приводу, оскільки «потрібно розрізняти футбольний мат і балет».
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