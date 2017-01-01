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Сазонов: момент, когда русский мир беспомощен и жалок

Сазонов: момент, когда русский мир беспомощен и жалок
Кирилл Сазонов на своей странице в Фейсбуке пишет о времени, когда русский мир становится особенно жалким и беспомощным – передает replyua.net.

Сазонов напоминает, что 1 января день рождения Степана Бандеры. Он пишет: «А как там в Мордоре – празднуют сегодня день рождения украинского героя? Поздравляю всех с этим праздником». Блогер также рассказывает о своем друге, который ранее всегда звал его в Горловку совершить факельное шествие в честь дня рождения Бандеры. Сазонов отмечает: «Я всегда удивлялся этому рискованному поступку, говорил им, что на это факельное шествие могут очень агрессивно отреагировать коммунисты. А мой друг Игорь только смеялся и говорил: «Где ты видел 1 января коммуниста, способного на что либо?». Блогер пишет, что ни один коммунист 1 января ровно ходить в Горловке не мог и факельное шествие всегда проходило спокойно.

Сазонов пишет: «И спокойно они проводили свою ходу - не смотря на проклятия коммунистов и запрет городских властей. 1 января русский мир беспомощен и жалок».
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