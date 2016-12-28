В соцсетях активно обсуждают докатившееся из Румынии до Украины землетрясение

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Пользователи соцсетей приняли активное участие в обсуждении землетрясения с эпицентром в Румынии, докатившееся до Украины, перелает replyua.net. Так, немало из них сообщили об ощущавшихся сильных толчках в Одессе и в украинской столице, хотя некоторые ничего подобного не заметили, назвав землетрясение «глюком».В свою очередь, издание «Думская» сообщило о произошедшем в ночь на сегодня, 28 декабря, землетрясении, магнитуда которого была равна 5,6 баллам по шкале Рихтера. Эпицентр происшествия находился в сеймоактивной зоне Вранча в Румыни. По данным «Думской», примерно в 1:20 ночи по киевскому времени пару толчков, сила которых составляла от трех до четырех баллов, ощущались в Одесской области. В то же время, американская Геологическая служба проинформировала, что эпицентр землетрясения располагался в семи километрах от населенного пункта Неержу-Мик в румынском жудепе Вранча. Глубина очага происшествия находилась на глубине 81 километра. Помимо Одессы и Киева, несколько небольших толчков ощущались в Кривом Роге. В последний раз землетрясение в Румынии происходило 24 сентября текущего года, его магнитуда составляла примерно шесть баллов, и его тоже ощутили на украинской территории.