Чи є в українців друзі серед росіян? У мережі обговорюють дискусію між Ходорковським і Муджабаєвим

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Український блогер Айдер Муджабаєв вкотре розвінчав міф про те, що російська опозиція, прийшовши до влади, почне налагоджувати мирні та рівноправні стосунки з Україною, - про це replyua.net інформує, посилаючись на сторінку експерта в Фейсбук.Так, нещодавно Муджабаєв поспілкувався у соціальний мережі з очільником опозиційного руху в екзилі «Відкрита Росія» Михайлом Ходорковським. Свого часу останній, будучи успішним бізнесменом, потрапив у «немилість» до правлячого в Росії режиму, був ув’язнений та позбавлений майна. Кілька років тому російський президент його «помилував» і з того часу Ходорковський живе в Європі і координує російських опозиціонерів. Муджабаєв поставив «борцю з кремлівським режимом» просте питання: що він планує робити з окупованим Кримом у разі, якщо прийде до влади.Незважаючи на всю свою «опозиційність», Ходорковський почав розповідати про те, що долю Криму має вирішувати російський народ та населення Криму. Зауваження щодо того, що, відповідно до норм міжнародного права, у Криму є один народ, який ще не реалізував своє право на самовизначення – кримські татари, і вони давно зробили вибір на користь України, політик проігнорував. Відтак, більшість користувачів мережі, коментуючи цю дискусію, наголосили, що це – класична позиція російських «опозиціонерів»: немає жодної різниці, хто саме керує Кремлем – все одно у Москві ніхто не може змиритись із тим, що Україна – окрема і незалежна держава.