валюта
СпецтемаПортников: самый страшный кошмар Путина воплотился в реальности

Чи є в українців друзі серед росіян? У мережі обговорюють дискусію між Ходорковським і Муджабаєвим

Чи є в українців друзі серед росіян? У мережі обговорюють дискусію між Ходорковським і Муджабаєвим
Український блогер Айдер Муджабаєв вкотре розвінчав міф про те, що російська опозиція, прийшовши до влади, почне налагоджувати мирні та рівноправні стосунки з Україною, - про це replyua.net інформує, посилаючись на сторінку експерта в Фейсбук.

Так, нещодавно Муджабаєв поспілкувався у соціальний мережі з очільником опозиційного руху в екзилі «Відкрита Росія» Михайлом Ходорковським. Свого часу останній, будучи успішним бізнесменом, потрапив у «немилість» до правлячого в Росії режиму, був ув’язнений та позбавлений майна. Кілька років тому російський президент його «помилував» і з того часу Ходорковський живе в Європі і координує російських опозиціонерів. Муджабаєв поставив «борцю з кремлівським режимом» просте питання: що він планує робити з окупованим Кримом у разі, якщо прийде до влади.

Незважаючи на всю свою «опозиційність», Ходорковський почав розповідати про те, що долю Криму має вирішувати російський народ та населення Криму. Зауваження щодо того, що, відповідно до норм міжнародного права, у Криму є один народ, який ще не реалізував своє право на самовизначення – кримські татари, і вони давно зробили вибір на користь України, політик проігнорував. Відтак, більшість користувачів мережі, коментуючи цю дискусію, наголосили, що це – класична позиція російських «опозиціонерів»: немає жодної різниці, хто саме керує Кремлем – все одно у Москві ніхто не може змиритись із тим, що Україна – окрема і незалежна держава.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Сотник: отныне мы станем свидетелями последнего путинского акта
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за сутки
19 ноя 2016
33124

Сотник: отныне мы станем свидетелями последнего путинского акта

Александр Сотник пишет, что недавно в российское информационное пространство был сделан едва заметный, но очень значимый вброс – было опубликовано интервью известного профессора истории о том, что

20 ноя 2016
32971

Трагическая потеря Украины: под Песками погиб командир украинской разведки

Сегодняшнее утро ознаменовалось печальным известием для Украины. Как передает replyua.net, недалеко от населенного пункта Пески военные силы Украины вступили в бой, в результате которого погиб


Последние новости

В Крыму в районе горы Демерджи заблудились два украинца - СМИ

Блогер розповів чому не варто сліпо довіряти МВФ

Подозрительное затишье: количество обстрелов на Донбассе снизилось

Блогер розповів, що відбулось приємного останнім часом в Україні

Ходорковский объяснил Муждабаеву, кому принадлежит Крым

Самопровозглашенные республики жестоко уничтожают шахты

Чи є в українців друзі серед росіян? У мережі обговорюють дискусію між Ходорковським і Муджабаєвим

Даля Грибаускайте: Литва готова к любым действиям Кремля

Социальные сети высмеяли "жизнь политических животных" в Раде (ВИДЕО)

Порошенко заявил, что экономика Украины прошла пик кризиса

На Донбассе правоохранители задержали одного из организаторов «референдума»

Турция вступит в союз с Россией и Китаем - Эрдоган

Боровой: немного интересной экономической статистики

Обнародован рейтинг самых развитых мегаполисов на планете

Королева Елизавета готовится к встрече с Трампом

Дружба Путина и Дутерте может стать новой угрозой для Запада - Reuters

В понедельник центр Киева перекроют в связи с празднованием годовщины Революции достоинства

Срна собирается перейти в «Барселону»

Жители Воронежа вышли на митинг против действий Путина в Сирии

Слушания по транзитному контракту между "Нафтогазом" и "Газпромом" в Стокгольме начнутся 21 ноября

 Новости за день