валюта
СпецтемаУкраинцы должны навсегда забыть о Лукашенко – журналист

Что больше всего обсуждали в соцсетях на этой неделе?

Что больше всего обсуждали в соцсетях на этой неделе?
На этой неделе пользователи из Украины смогли вдоволь «насладиться» общением в соцсетях и обсудить несколько важных новостей, передает replyua.net.

Во-первых, больше всего комментариев было связано с назначением Деевой на должность замминистра. Далее следовали обсуждения сильного снегопада во многих областях Украины, а теперь, ближе к концу недели пользователи обсуждают закрытие видеосервисов. Украинцы вдоволь «юморили» из-за закрытия EX.ua и FS.TO. Однако все-таки история с Анастасией Деевой заняла умы пользователей намного сильнее, чем снегопады, парализовавшие движение транспорта и даже жизнь в некоторых населенных пунктах, и закрытие видеосервисов. Анастасия Деева – фигура неоднозначная, и кто-то даже одобрил выбор Арсена Авакова, но большинство пользователей набросились на главу МВД с критикой.

Кто-то возмутился несуществующими десятью годами трудового стажа и откровенными снимками Деевой, других возмутила непрозрачность назначения и несоблюдение некоторых процедур. В дело пришлось вмешаться самому главе МВД, который на своей странице подробно объяснял происходящее и выкручивался, как мог. Комментарии к посту Авакова свидетельствуют о том, что к нашим властям доверия у населения больше нет.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пономарь: важные новости из Канады и США
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за сутки

Последние новости

Невдалий бліцкриг Юлії Тимошенко

У Трампа первые важные назначения

Ляшко потроллил Тимошенко: «Устала»

Блумберг: Путин должен остаться на четвертый срок

Пионтковский: все рейтинги Путина – пустой звук

Портников: Украина попрощается с самым близким другом на международной арене

Что больше всего обсуждали в соцсетях на этой неделе?

За два года оккупации цены в Крыму подскочили в два раза

Час «Х» настал: В Совете ЕС рассмотрят «безвиз» для Украины

Кубив рассказал об инфляции в 2016 году

Нацполиция Украины получит новые автомобили

Кубив заявил о росте экономики во всех секторах

Прибывшие на Донбасс российские «освободители» выгоняют людей из их квартир

Обама проведет переговоры о последствиях выборов в США

Пашков назвал приблизительную дату отмены визового режима с ЕС

Поджог здания в центре Одессы: выгорел торговый зал

Трамп начинает переговоры с Россией

На Киевщине рыбак выловил огромного сома

В окружении Трампа может появиться ярый фанатик Путина

Матвей Ганапольский оценил риски принятия закона о российской нации

 Новости за день