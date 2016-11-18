Что больше всего обсуждали в соцсетях на этой неделе?

На этой неделе пользователи из Украины смогли вдоволь «насладиться» общением в соцсетях и обсудить несколько важных новостей, передает replyua.net.
Во-первых, больше всего комментариев было связано с назначением Деевой на должность замминистра. Далее следовали обсуждения сильного снегопада во многих областях Украины, а теперь, ближе к концу недели пользователи обсуждают закрытие видеосервисов. Украинцы вдоволь «юморили» из-за закрытия EX.ua и FS.TO. Однако все-таки история с Анастасией Деевой заняла умы пользователей намного сильнее, чем снегопады, парализовавшие движение транспорта и даже жизнь в некоторых населенных пунктах, и закрытие видеосервисов. Анастасия Деева – фигура неоднозначная, и кто-то даже одобрил выбор Арсена Авакова, но большинство пользователей набросились на главу МВД с критикой.
Кто-то возмутился несуществующими десятью годами трудового стажа и откровенными снимками Деевой, других возмутила непрозрачность назначения и несоблюдение некоторых процедур. В дело пришлось вмешаться самому главе МВД, который на своей странице подробно объяснял происходящее и выкручивался, как мог. Комментарии к посту Авакова свидетельствуют о том, что к нашим властям доверия у населения больше нет.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Горячая тема: Пономарь: важные новости из Канады и США