Цукерберг отрицает причастность Фейсбука к популярности Трампа

Ранее появилась информация о том, что якобы социальная сеть Фейсбук способствовала победе Дональда Трампа на выборах в США, однако основатель соцсети Марк Цукерберг категорически отрицает эту информацию.
Как передает replyua.net со ссылкой на DW, Цукерберг отметил, что речь идет о мизерном количестве фейковых новостей, в которых было указано, что Фейсбук всячески помогал республиканцу победить на президентских выборах. «Как этот незначительный объем фейковых новостей мог повлиять на итоги выборов, мне представляется с большим трудом. И это точно самая безумная идея», заявил основатель Фейсбука. Такое мнение от Цукерберга прозвучало во время конференции, посвященной развитию технологий.
По мнению Цукерберга, даже, если что-то появляется в сети, избиратели делают свой окончательный выбор не на основании каких-то новостей в соцсетях, а исключительно, исходя из жизненного опыта. Напомним, что 8 ноября на президентских выборах в США неожиданно для всего мира одержал победу Дональд Трамп. Сегодня в США собирают подписи под петицией к выборщиком с просьбой отдать голоса Хиллари Клинтон.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Горячая тема: Нусс: новая хитрость от Саакашвили