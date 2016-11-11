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Цукерберг отрицает причастность Фейсбука к популярности Трампа

Цукерберг отрицает причастность Фейсбука к популярности Трампа
Ранее появилась информация о том, что якобы социальная сеть Фейсбук способствовала победе Дональда Трампа на выборах в США, однако основатель соцсети Марк Цукерберг категорически отрицает эту информацию.

Как передает replyua.net со ссылкой на DW, Цукерберг отметил, что речь идет о мизерном количестве фейковых новостей, в которых было указано, что Фейсбук всячески помогал республиканцу победить на президентских выборах. «Как этот незначительный объем фейковых новостей мог повлиять на итоги выборов, мне представляется с большим трудом. И это точно самая безумная идея», заявил основатель Фейсбука. Такое мнение от Цукерберга прозвучало во время конференции, посвященной развитию технологий.

По мнению Цукерберга, даже, если что-то появляется в сети, избиратели делают свой окончательный выбор не на основании каких-то новостей в соцсетях, а исключительно, исходя из жизненного опыта. Напомним, что 8 ноября на президентских выборах в США неожиданно для всего мира одержал победу Дональд Трамп. Сегодня в США собирают подписи под петицией к выборщиком с просьбой отдать голоса Хиллари Клинтон.
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