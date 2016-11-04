валюта
СпецтемаМуждабаев: вы хоть в курсе, горячие головы, кто такой Матвей Ганапольский?

Прокуратура Германии возбудила уголовное дело против Марка Цукерберга

Прокуратура Германии возбудила уголовное дело против Марка Цукерберга
Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, прокуратура Германии сегодня заявила, что расследует заявление в совершении преступления, совершенного основателем Facebook Марком Цукербергом, а также другие жалобы, поданные против владельца известнейшего медиа гиганта.

Прокуратура Мюнхена заявила в пятницу, что они приняли заявление, поданное адвокатом, к рассмотрению и намерены установить, было ли совершено Цукербергом какое-либо преступление, предусмотренное законодательством Германии, а также должен ли он отвечать за эти деяния.

Суть обвинений состоит в том, что Facebook может быть признан соучастником в совершении нескольких преступлений, поскольку допускал размещение на страницах своих пользователей призывов к насилию, угроз и других форм подстрекательства к совершению преступлений. Социальная сеть уже давно критикуется немецкими властями за то, что она «совершенно не борется с действиями, которые можно считать разжиганием ненависти», в частности – межрасовой и межнациональной. Facebook заявил, что не будет как-либо комментировать расследование, а также считает все обвинения надуманными – никто из его сотрудников не нарушал немецкие законы.

Горячая тема: Говорухин поставил на место Поклонскую
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
04 ноя 2016
11856

Недооцененные шутки Петросяна: юморист попытался высмеять Украину

Евгений Петросян, известный в России юморист, который в последнее время почему-то шутит очень не смешно, решил затронуть в своих монологах тему российско-украинского конфликта. Как информирует


Свежие новости

Запізніле прозріння: президент Болгарії визнав, що Росія хоче розколоти Європу

Даже Нацполиция Украины была шокирована тем, что обнаружила в подвале дома в Киевской области (ФОТО)

Денис Казанський: Ходаковський сам визнав, що в «Л/ДНР» ненавидять сепаратистів

Прокуратура Германии возбудила уголовное дело против Марка Цукерберга

Миграционный вопрос окончательно расколол партию Меркель на две части

Невдала осінь для Samsung: тепер відкликають пральні машини

Переграв? Очільник Пентагону хоче посилити ядерний потенціал США

Пользователи социальных сетей возмущены уродливыми балконами на здании в центре Киева

З’явилось фото із трюму скандального «Адмірала Кузнецова» - блогер

В декабре Украину посетит президент Литвы

США тренуються бомбити Росію – блогер

Украинцы смогут оставлять комментарии к проектам законов, - Рада

Блогер: Росія – цвинтар забутих зірок (відео)

Турчинов: Когда говорят, что с Путиным можно договориться, я в это не верю

Вибори в США як спосіб промивання мізків росіянам

В Йорданії загинули американські солдати

Олешко: украинцы, которые добровольно едут в РФ, должны сами за себя отвечать

Блогер порахував у якій фракції найбагатші депутати

На временно оккупированных территориях в Украине ежегодно добывается до 1,5 млн тонн угля, - эксперты

Прогнози підтверджується? США «зніматиме голови» за е-декларації

 Новости за день