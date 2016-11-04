Прокуратура Германии возбудила уголовное дело против Марка Цукерберга

Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, прокуратура Германии сегодня заявила, что расследует заявление в совершении преступления, совершенного основателем Facebook Марком Цукербергом, а также другие жалобы, поданные против владельца известнейшего медиа гиганта.
Прокуратура Мюнхена заявила в пятницу, что они приняли заявление, поданное адвокатом, к рассмотрению и намерены установить, было ли совершено Цукербергом какое-либо преступление, предусмотренное законодательством Германии, а также должен ли он отвечать за эти деяния.
Суть обвинений состоит в том, что Facebook может быть признан соучастником в совершении нескольких преступлений, поскольку допускал размещение на страницах своих пользователей призывов к насилию, угроз и других форм подстрекательства к совершению преступлений. Социальная сеть уже давно критикуется немецкими властями за то, что она «совершенно не борется с действиями, которые можно считать разжиганием ненависти», в частности – межрасовой и межнациональной. Facebook заявил, что не будет как-либо комментировать расследование, а также считает все обвинения надуманными – никто из его сотрудников не нарушал немецкие законы.
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