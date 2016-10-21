У соціальних мережі шоковані втратою Конституції Киргизстану (відео)

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Користувачі соціальних мереж обговорюють відео одного із парламентських засідань у Киргизстані, на якому з’ясувалось, що державні органи загубили оригінал Конституції, - про це replyua.net інформує з посиланням на портал «Новое Время».Так, на запитання одного із депутатів, де знаходиться оригінальний примірник Конституції держави, ні міністр юстиції, ні представник Адміністрації президента не можуть дати чіткої відповіді. Так, Міністерство вважає, що Конституцію мав зберігати Президент, у глави держави наголошують, що в них примірника Основного закону немає. Пошуки в архіві результату також не дали. Виходить, шість років до цього ні в кого не виникало питання: де оригінальний примірник Основного закону? У народних обранців виникло закономірне питання: за якою Конституцією зараз живе держава і як варто чинити у такому випадку?Нагадаємо, наразі у Киргизстані діє Конституція, прийнята на референдумі двадцять сьомого червня 2010 року. Новим Основним законом було змінено форму правління – з президентської на парламентську, а також ліквідовано Конституційний суд і збільшено кількість депутатів з дев’яноста до ста двадцяти. Попередню Конституцію було ухвалено у Верховною Радою Киргизстану 1993 році.