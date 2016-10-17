В соцсетях идет активное обсуждение убийства Моторолы

В социальных сетях с раннего утра пользователи активно обсуждают вчерашний инцидент – уничтожение боевика Моторолы в лифте, информирует replyua.net. Стоит отметить, что несколько часов назад в террористической «ДНР» был объявлен трехдневный траур по «безвременно ушедшему герою Арсению Павлову», а еще раньше «власти ДНР» подтвердили смерть одиозного террориста.
Между тем, большинство украинских пользователей приняли уничтожение Моторолы, как должное, и считают, что именно так и должна была оборваться жизнь боевика. Бывший автомойщик убил не меньше 15 украинских военных, и его смерть порадовала патриотов Украины. Денис Казанский на своей странице сообщил, что Стрелков уже успел всех оповестить – Моторолу «убрали свои». Некоторые пользователи даже предупреждают – не пользуйтесь лифтом, а лучше «постойте пешком». Пользователь с ником Дядюшка Шу даже острит: «А вы говорили, что только Самсунги взрываются! Оказывается, и Моторолы тоже».
Пользователь с ником Necro Mancer отмечает, что его больше всего поражает факт, что всех людей больше всего интересует, когда будет отремонтирован лифт. Пользователь «Засмеялся, проиграл» добавляет: «Алмаз-Антей провел тестирование. Атака была произведена с воздуха».
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