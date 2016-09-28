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Брэд Питт умер – новый вирус от хакеров

Брэд Питт умер – новый вирус от хакеров
В Интернете сегодня появилось срочное сообщение о том, что скоропостижно скончался Брэд Питт. Как информирует replyua.net со ссылкой на Daily Mail, новый вирус, который полностью уничтожает компьютеры пользователей, несколько часов назад хакеры начали распространять в Фейсбуке.

Многим пользователям соцсети в ленте выдают сообщение о смерти голливудской звезды – якобы Брэд Питт свел счеты с жизнью из-за личных проблем и развода с Анджелиной Джоли. Хакеры выбрали очень удачное время для распространения этого вируса – многие пользователи поверили в смерть Питта и прошли по ссылке. Администрация Фейсбука настоятельно не рекомендует пользователям заходить в эту новость. Также руководство соцсети отмечает, что новость якобы передает популярный канал Фокс Ньюз.

Когда пользователь переходит по ссылке, хакеры получают полную информацию, а также предлагают поменять пароли и проверить компьютер на вирусы. Нужно отметить, что это уже не первая фейковая информация о семье Джоли-Питт. В августе появлялась новость о «медленно умирающей Анджелине Джоли». Кроме того, также появлялись новости о смерти Джима Керри, Николаса Кейджа и других знаменитостей.
Брэд Питт умер – новый вирус от хакеров

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