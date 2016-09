Pokemon Go привела к сотням ДТП по всем миру

Как сообщает replyua.net со ссылкой на BBC, пользователи социальных сетей по всему миру сообщают о том, что стали свидетелями случаев, когда водители транспортных средств играли в игру Pokemon Go прямо за рулем, а пешеходы – двигаясь по проезжей части.Социальные исследования, основанные на этих, а также других данных, показывают, что игра японской компании обратилась в настоящее зло – тысячи людей играют в Pokemon Go прямо во время вождения. Только в одном Twitter в течение 10 дней было более 110 000 постов о таких случаях. В некоторых из них указывается, что эти действия водителей привели к авариям. Женщина из Японии сообщила в мессенджере, что в августе ее сбило авто, водитель которого ловил покемонов за рулем.Многие пользователи социальных сетей также сообщают, что видели, как в Pokemon Go играют пешеходы, идущие прямо про проезжей части, не обращая внимания на трафик. Так, один из постов гласит: «Ребенок выскочил на дорогу прямо перед моим авто, пытаясь поймать покемона», другой сообщает: «Мальчик некоторое время шел перед моим автомобилем прямо по дороге, полностью поглощенных игрой в Pokemon Go». Из-за этих случаев число игроков в опасную игру в августе начало снижаться. Компания-создатель игры заявила, что будет реагировать на такие случаи. Они сообщили, что поскольку приложение использует геоданные, как только игра получит информацию о том, что пользователь ловит покемонов, двигаясь с большой скоростью, она будет блокироваться автоматически.