Спустя 20 лет Джеймс Кэмерон раскрыл главную тайну «Титаника»

Джеймс Кэмерон, режиссер «Титаника», заявил о том, что его сильно удивляют люди, которые спустя двадцать лет обращаются к нему с нескрываемым возмущением и спрашивают, почему он «убил» героя Леонардо Ди Каприо.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на популярное издание Vanity Fair, режиссер заявил, что герой Джек умирает в фильме вовсе не от обморожения, а потому, что «это нужно ради искусства». По его словам, фанаты картины часто ему говорили о том, что он мог «спасти» Джека, - к примеру, героиня Кейт Уинслет могла бы подвинуться на плоту, и они бы поместились на нем. Кэмерон ответил, что не согласен с такой концовкой, и она бы лишила «Титаника» смысла, поскольку изначально история «Титаника» ассоциируется с печальным концом, а не с радостью воссоединения всех героев.
«Он должен был умереть. Пришлось бы обрушить на него дымовую трубу, если бы он не утонул. Это называется искусство, все происходит из-за художественных причин, а не из-за физики», - подчеркнул режиссер. Напомним, что с 1 декабря в кинотеатрах США снова будут показывать «Титаник» в честь двадцатилетия картины.