Певец: «Ротару – не украинская певица. Нет никаких ассоциаций с Украиной»

София Ротару, носящая звание Героя Украины, продолжает гастролировать в России и получать награды в Кремле, и это не украинская артистка, поскольку с Украиной она вообще не ассоциируется.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такое мнение высказал Павел Зибров, эстрадный певец и Народный артист Украины. «Мне кажется, что София Ротару - не украинская певица. Как-то такой ассоциации с Украиной я не вижу. Она из Советского Союза. Вот так она вошла в историю, как и Кобзон, как можно сказать о нем? Он российский исполнитель? В Молдове ее считают молдавской певицей, потому что она молдаванка. Тяжело что-то сказать про Софью Михайловну… Хотя, она носит высокое звание Героя Украины. Это меня удивляет – Герой Украины и выступает на территории России», - отметил певец.
Впрочем, он не считает, что из-за гастролей в России у украинских артистов нужно отнимать их звания, и, по его мнению, это невозможно. «Нет, это все равно, что забирать звание заслуженных и народных. Дискуссии есть, но никто не заберет и никто не проголосует. Скажут: «Не вы давали и не вы будете забирать». Это невозможно», - подчеркнул артист.