Джонни Депп обвинил личного юриста в махинациях и потребовал 30 миллионов долларов

Джонни Депп начал большое дело против своих людей, с которыми он сотрудничал на протяжении многих лет.
Как информирует replyua.net со ссылкой на западные таблоиды, голливудский актер требует 30 миллионов долларов от своего юриста Джейка Блума, который, по утверждению Деппа, получал огромные деньги без заключения обязательного контракта с клиентом. Депп также обвинил своего юриста в том, что он долгое время скрывал финансовые махинации компании The Management Group, представлявшей интересы Деппа на протяжении 15 лет. В своем иске Депп также утверждает, что The Management Group и его юрист оформляли кредит на самых невыгодных условиях у компании Grosvenor Park.
По словам Деппа, кредит был оформлен на него, а в качестве обеспечения юрист предложил гонорары Деппа за фильм «Пираты Карибского моря». Блум, по словам Деппа, скрыл от него тот факт, что является приятелем руководителя организации, выдавшей кредит.