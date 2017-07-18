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Тодоренко собирается «сыграть» сразу три свадьбы

Тодоренко собирается «сыграть» сразу три свадьбы
Регина Тодоренко, ведущая популярной программы «Орел и Решка», рассказала фанатам о том, что приняла сразу три предложения руки и сердца, поскольку не могла отказать кому-то из мужчин.

Как информирует replyua.net, об этом Тодоренко написала на своей странице в Инстаграме. По ее словам, в один день ей сделали предложение сразу трое поклонников, и всем им телеведущая ответила согласием. Однако Регина отметила, что эти предложения несерьезные, и к реальности не имеют никакого отношения. «Мне сделали предложение руки и сердца! 3 разных мужчины в один и тот же день. И я всем ответила "Да"… Жаль, конечно, что все это понарошку. Как я выхожу замуж, вы сможете очень скоро увидеть в спектакле "Заложи жену в ломбард", в котором я играю!», написала Тодоренко.

Также она пригласила всех своих подписчиков на свои «свадьбы». Сначала подписчики даже не дочитали пост до конца, приняв его за правду. За несколько часов пост телеведущей набрал больше ста тысяч лайков. Многие подписчики даже расстроились, что речь идет о спектакле, а не о личной жизни Тодоренко, поскольку, как отметили фанаты, «пора уже задуматься и о настоящих помолвке и свадьбе».
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