Вокаліста Depeche Mode госпіталізували у Мінську

У Мінську Depeche Mode відмінили концерт через госпіталізацію вокаліста Дейва Гаана. Як інформує replyua.net, про це повідомляє портал TUT.BY з посиланням на повідомлення організаторів концерту групи. За інформацією порталу, музикант був госпіталізований з гострим кишковим розладом. Скасування концерту підтверджується в повідомленні офіційної групи Depeche Mod в Facebook.
«Ми з жалем повідомляємо, що через хворобу члена групи Depeche Mode не зможе виступати сьогодні увечері в Мінську, Білорусь», - йдеться в повідомленні. Організатори концерту пообіцяли розглянути варіанти його перенесення і вибачилися перед шанувальниками групи. Інформація про госпіталізацію вокаліста з'явилася за півтори години до початку заходу.
Директор концертного агентства «Атом Інтертеймент» Андрій Алексєєв розповів, що лікарі будуть спостерігати за станом музиканта 12 годин, після чого буде прийнято рішення про стан його здоров'я. Також він повідомив, що на концерт, що не було продано 7 тис. квитків. Дейв Гаан став учасником британської групи Depeche Mode в 1980 році. З цього моменту він залишається її основним вокалістом і фронтменом.