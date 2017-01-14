Папарацци застукали Джулию Робертс в момент измены мужу

На днях репутация Джулии Робертс была, мягко говоря, подмочена – папарацци случайно поймали голливудскую актрису во время измены законному супругу, передает replyua.net со ссылкой на западные таблоиды.
Сама актриса явно не ожидала, что папарацци заметят ее на выходе одного из ресторанов в Малибу. Один из фотографов увидел Джулию, выходящую из заведения в обнимку с молодым человеком. Фотографа привлекло необычно обстоятельство – пара довольно нежно общалась, после чего случился страстный поцелуй, точно не похожий на дружеский. Молодого человека фотограф сначала не узнал, но коллеги по цеху позже заявили, что Робертс целовалась со своим агентом, который моложе нее. Нужно отметить, что слухи о возможном разводе Дэниэля Модера и Джулии Робертс ходят на протяжении последних двух лет.
Западные таблоиды постоянно пишут о том, что отношения между супругами сильно усложняются. Ранее Модер, который женат на Робертс уже пятнадцать лет, обвинил свою жену в чрезмерной импульсивности и даже грозил разводом. Брак Модера и Робертс считался одним из самых крепких в Голливуде. Пара воспитывает троих детей. Для актрисы это второй брак – первый продлился всего два года.