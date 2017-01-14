валюта
СпецтемаЛяшко: Тимошенко притихла, потому что ей страшно что-то сказать

Папарацци застукали Джулию Робертс в момент измены мужу

Папарацци застукали Джулию Робертс в момент измены мужу
На днях репутация Джулии Робертс была, мягко говоря, подмочена – папарацци случайно поймали голливудскую актрису во время измены законному супругу, передает replyua.net со ссылкой на западные таблоиды.

Сама актриса явно не ожидала, что папарацци заметят ее на выходе одного из ресторанов в Малибу. Один из фотографов увидел Джулию, выходящую из заведения в обнимку с молодым человеком. Фотографа привлекло необычно обстоятельство – пара довольно нежно общалась, после чего случился страстный поцелуй, точно не похожий на дружеский. Молодого человека фотограф сначала не узнал, но коллеги по цеху позже заявили, что Робертс целовалась со своим агентом, который моложе нее. Нужно отметить, что слухи о возможном разводе Дэниэля Модера и Джулии Робертс ходят на протяжении последних двух лет.

Западные таблоиды постоянно пишут о том, что отношения между супругами сильно усложняются. Ранее Модер, который женат на Робертс уже пятнадцать лет, обвинил свою жену в чрезмерной импульсивности и даже грозил разводом. Брак Модера и Робертс считался одним из самых крепких в Голливуде. Пара воспитывает троих детей. Для актрисы это второй брак – первый продлился всего два года.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: В НАТО прокомментировали истерику России в связи с размещением в Польше танков и солдат США
Важное за сутки
13 янв 2017
8193

В НАТО прокомментировали истерику России в связи с размещением в Польше танков и солдат США

Процесс развертывания танков и боевых автомобилей в центрально- и восточноевропейских государствах – это совершенно логичный ответ на агрессивные действия Кремля против балтийских стран и НАТО в

13 янв 2017
6272

Порошенко протянул руку дружбы, а в ответ услышал на ломаном украинском – «барыга»

Именно такой короткой фразой можно описать партнерские отношение президента Украины Петра Порошенко и грузинского «реформатора», экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Вчерашнее заочное

Последние новости

Трамп оптимистически настроен в вопросе дружбы с Россией

Папарацци застукали Джулию Робертс в момент измены мужу

Портников: РФ может признать «ЛНР» и «ДНР», после чего легализует формирования боевиков

Обама пригласил Трампа на чаепитие перед инаугурацией

В 2017 году пенсии в Украине проиндексируют два раза

Обама успел продлить санкции против России еще на год

Трамп и Путин постоянно общаются - разведка США

Трампа стали называть в США "нелегитимным президентом"

Портников: к Захаровой и Пескову стоит поучиться у телеканала "Дождь"

Казарін: реакція на заборону «Дождя» - лакмусовий папірець

Собака спасла жизнь своему хозяину, не отходя от него 24 часа на морозе

Український журналіст – співробітниці «Дождя»: не варто сподіватись, що щось зміниться

Муждабаев: Украина для россиян может стать глотком свободы

Політолог розповіла дивний факт про заборону каналу «Дождь» в Україні

В сети появилось видео размещения танков США в Польше (ВИДЕО)

Украденного ребенка нашли спустя 18 лет

Політолог про розширену версію статті Пінчука: змін не відбулось

У России заканчиваются деньги на пропаганду - аналитик

В ЕС рассказали о «безвизе» для Украины

Почему Трамп переносит американское посольство в Иерусалим

 Новости за день