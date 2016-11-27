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Евровидение в Украине на грани срыва

Евровидение в Украине на грани срыва
Организацию песенного конкурса задерживают, из-за чего Украина может потерять права на проведение Евровидения в мае следующего года. Как информирует replyua.net, об этом корреспонденту ТСН рассказал Александр Харебин, исполняющий обязанности генерального директора НТКУ.

По его словам, чтобы догнать график подготовки к Евровидению, остается всего несколько недель. «Еще в начале прошлого месяца НТКУ получила красную карточку от Европейского вещательного союза, и карточку выдали из-за нарушения сроков и срыва подготовки к песенному конкурсу», заявил Харебин. По его словам, главной причиной отставаний по срокам является только бюрократическая волокита, а также пренебрежительное отношение некоторых чиновников к этому мероприятию и несовершенство некоторых законодательных актов.

Однако Харебин подчеркнул, что в прошлом месяце удалось ускорить подготовку и подогнать ее под сроки, и отставание в три месяца было сокращено до одного месяца, но впереди много работы и нужно успевать по срокам. «Сейчас мы отстаем, но не очень сильно. Окончательное решение Европейский вещательный союз должен принять 8 декабря, на ассамблее», отмечает Харебин.
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