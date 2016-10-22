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Известный продюсер назвала «чушью и тупостью» запрет на въезд в Украину Королевой

Известный продюсер назвала «чушью и тупостью» запрет на въезд в Украину Королевой
Нателла Крапивина, продюсер Светланы Лободы, назвала «полной чушью» решение СБУ относительно певицы Наташи Королевой, которой был запрещен въезд в Украину сроком на 5 лет.

Как передает replyua.net, на своей странице в Фейсбуке Крапивина подвергла критике решение СБУ и отметила, что это недопустимо – Королевой, которую в России все уже больше двадцати лет воспринимают исключительно, как украинскую артистку, запретили въезд в ее родную страну. «Этот человек не разрывал связь со своей страной, и за Украину очень обидно! Неужели вы, артисты, продюсеры и все остальные представители шоу-бизнеса, будете молча наблюдать за этой беспросветной тупостью? Калечат пропаганда, цинизм, они просто уничтожают», пишет продюсер. Также она заявила, что после таких поступков кто-то еще смеет утверждать, что РФ – это полицейское государство.

«В России, как минимум, у людей не отбирают право слушать музыку, и мне стыдно! Давайте что-то делать! Стыдно за ваше молчание», подчеркнула Крапивина. Напомним, что 21 октября СБУ запретила Наташе Королевой (Порывай) въезжать на территорию Украины в течении пяти лет.

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