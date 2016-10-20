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Анджелину Джоли агенты ФБР допрашивали три часа

Анджелину Джоли агенты ФБР допрашивали три часа
Голливудская актриса Анджелина Джоли была вынуждена просидеть в компании агентов Федерального бюро расследований около трех часов и отвечать на вопросы о скандале между ее старшим приемным сыном Мэддоксом и супругом Брэдом Питтом, сообщает replyua.net со ссылкой на американские источники.

Представители ФБР не стали вызывать Джоли на допрос, а сами нагрянули в съемный дом в Малибу, где сейчас она проживает с детьми. Американские источники отмечают, что ранее ФБР не нашло доказательств того, что Питт жестоко обращается с детьми, и сейчас агенты продолжают собирать информацию, которая необходима для открытия уголовного процесса против Брэда Питта. Джоли пришлось ответить на различные вопросы, в том числе и те, которые касаются мельчайших деталей ссоры, произошедшей в самолете между Брэдом и Мэддоксом.

Напомним, что Анджлина Джоли подала на развод 19 сентября. До конца текущего месяца, согласно распоряжению судей, Анджелина сохранит за собой опеку над 6 детьми – 3 родными и 3 приемными, потом состоится заседание суда, на котором будут определять дальнейшие права на детей двух родителей.

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