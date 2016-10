Харрисон Форд отсудил у компании, снимавшей "Звездные войны", 1,95 миллиона долларов

Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, компанию, снимавшую фильм «Star Wars: The Force Awakens» оштрафовали на 1,95 миллиона долларов США . Основанием для штрафа стал вред, принесенный здоровью актера Харрисона Форда – во время съемок ему сломали ногу.Как пишут британские средства массовой информации, актера ударила дверь во время съемок сцены в космическом кораблей с участием его персонажа Хана Соло, в результате чего Форд и получил эту трамву. Инцидент произошел в студии «Pinewood» вблизи Лондона в июне 2014 года. Судья из суда в Эйлсбери к северу от Лондона заявил сегодня, что компания британская Foodles Production Ltd. Должна компенсировать ущерб, потому что не уведомила Форда о рисках. Судья Фрэнсис Шеридан заявил: «Что бы они не говорили, они должны были, по крайней мере, предупредить господина Харрисона Форда об опасности, которой он должен был избегать».По решению британского суда, Форду причитается денежная компенсация, а на компания Foodles Production Ltd. должна выплатить штраф в связи с нарушением закона Великобритании об охране труда.