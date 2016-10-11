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Приходько: нужно запретить России участвовать в Евровидении

Приходько: нужно запретить России участвовать в Евровидении
Россия не должна принимать участия в Евровидении, которое в следующем году пройдет в Украине, и, как всегда, российская делегация будет провокационной и агрессивной. Как передает replyua.net со ссылкой на Апостроф, такое мнение высказала певица Анастасия Приходько.

«Для чего нужна эта делегация? Чтобы устроить новые провокации в СМИ? Украине нужно к этому подготовиться. Если конкурс пройдет на левом берегу, делегацию из России нужно отселить на правый берег, а потом под конвоем увезти обратно, но, по-честному, - я бы вообще не допустила Россию до участия в конкурсе», заявила Приходько. По ее словам, она не понимает новых намерений РФ, которая собирается отправить на Евровидение Александра Панайотова, уроженца Запорожья. Приходько отмечает, что уже слышала мнение о том, что якобы этот певец сможет улучшить отношения между странами.

«Такого бреда я еще не слышала. Когда я ездила, с моей помощью тоже хотели что-то объединять, но это огромная ошибка. Панайотову ни в коем случае нельзя вступать в политические игры – его будут использовать, как инструмент, а не как исполнителя», считает певица. По ее мнению, Панайотов может пожертвовать карьерой из-за Евровидения.

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