Amazon подготовил для Леди Гаги неприятный сюрприз

Как сообщает replyua.net со ссылкой на «BBC», официальный релиз нового альбома американской поп-певицы выйдет 21 октября, однако отдельные аудиозаписи и их фрагменты уже были опубликованы в сети без разрешения певицы, что стало для нее неприятным сюрпризом.
Новый альбом, имеющий название «Joanne», по словам певицы, посвящен ее тете - Джоанне Джерманотта, которая скончалась от волчанки в 1974 году в возрасте 19 лет. Главный трек альбома имеет такое же название. Леди Гага заявила: «Эта песня обо мне и о моем отце, я пыталась понять его горе». Звезда американского шоу-бизнеса уже представила на суд публики несколько песен из своего альбома, в том числе сингл «Perfect Illusion» и балладу «A Million Ways», разместив их онлайн в свободном доступе.
В то же время, главная композиция альбома «Joanne» не должна была появится в Интернет раньше презентации всего альбома. Однако недавно оказалось, что фрагменты этого трека доступны для прослушивания на Amazon – выяснилось, что, задав команду «Play Joanne by Lady Gaga» в специальном приложении от Amazon под названием «Echo speaker» для проигрывания музыкальных композиций, выставленных на продажу на этом ресурсе, пользователи могли прослушать часть композиции. Неизвестно, было ли это сделано намеренно или случайно – в Amazon отказались комментировать ситуацию. Когда об этой «лазейке» узнали в США, программную ошибку устранили.
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