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Куценко сожалеет о том, что не поехал на Донбасс в 2014 году

Куценко сожалеет о том, что не поехал на Донбасс в 2014 году
Гоша Куценко, один из самых популярных российских актеров, заявил о том, что до сих пор жалеет о том, что в 2014 году, когда начались военные действия, он не отправился на Донбасс.

По информации replyua.net, в интервью КП-Украина российский актер рассказал, что в 2014 году хотел поехать в Украину в качестве миротворца, но в последний момент передумал. По словам Куценко, он долгое время обдумывал идею о том, чтобы присутствовать в зоне конфликта на Донбассе в качестве миротворца, однако в последний момент он был вынужден отказаться от поездки, поскольку у него родился ребенок, и нужно было находиться рядом с семьей. Куценко подчеркнул, что от поездки его удержало только отцовство. Также Куценко признается, что ему очень приятно думать о том, что в Украине осталось много поклонников его творчества.

«Хочется пожелать мира всем, и главным искусством является умение уживаться рядом, и именно это можно назвать высшим искусством. Родители всегда учили меня жить в мире и завещали, чтобы я так жил всегда. Мира всем нам!», добавил Куценко в интервью журналистам. Напомним, что ранее российский актер ни разу не заявлял о своей позиции по конфликту на востоке Украины.

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