СМИ «приписали» Брэду Питту еще два романа на стороне

Западный таблоид Daily News сегодня опубликовал материал, в котором говорится о том, что, будучи в браке с Анджелиной Джоли, Брэд Питт мог закрутить интрижку с Селеной Гомес.
По информации replyua.net, Питт и Гомес неоднократно общались друг с другом, а их знакомство состоялось на одной из кинопремий еще три года назад. Ранее таблоиды уже писали о том, что Гомес якобы очень интересовалась Питтом, флиртовала с ним, и это сильно раздражало Анджелину Джоли. Сама Гомес заявила, что Питт наведывался к ней в гримерку после выступления и «очень хотел с ней познакомиться». По словам Селены, она сильно смутилась, когда к ней пожаловал знаменитый артист и даже спряталась под туалетный столик. Однако Селена Гомес оказалась не единственной «любовницей» 52-летнего Питта.
Сегодня еще один западный таблоид известил о том, что актер мог восстановить отношения с Эйприл Флорио, с которой он имел тайную интрижку, пока был женат на многострадальной Дженнифер Энистон. Причем таблоид утверждал, что роман длится долго. Сама Эйприл моментально отреагировала на эту новость, заявив, что она «тысячу лет не видела Питта и сейчас увлечена карьерой и воспитанием ребенка».
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