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Брэд Питт пришел в ярость после поступка жены

Брэд Питт пришел в ярость после поступка жены
Брэд Питт признался, что был взбешен поступком своей жены и тем, что «она предала гласности их совместную жизнь». Как информирует replyua.net, ссылаясь на западные таблоиды, актер считает, что Анджелина Джоли поставила безопасность их детей под угрозу.

В частности, Питт, как заявили его друзья, сейчас пребывает в бешенстве, поскольку Джоли, подавая документы на развод, решила взвалить вину на него, а таблоиды принялись писать о том, что Брэд пьет и курит травку, из-за чего подвержен приступам гнева. Знакомые актера отметили, что Джоли предупредила о подаче иска еще несколько дней назад, но Брэд умолял ее сделать все «по-тихому», чтоб не было сплетен, что это нужно ради детей. Однако Джоли не запретила своему адвокату сообщать новость о разводе, что повлекло за собой много домыслов и сплетен.

Сам Питт заявил о том, что Джоли открыла ворота в ад, и теперь ни ему, ни ей, ни их детям не дадут жить спокойно. Актер добавил, что их дом окружают папарацци, а также полицейские, которые следят за порядком. Напомним, что ранее в Интернете появились коллажи и мемы, на которых изображена ликующая Дженнифер Энистон – именно ее бросил Питт ради Джоли.

Горячая тема: Тимошенко решила не поддерживать голосование в Раде за непризнание результатов выборов в Думу РФ
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