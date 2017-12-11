Сенсорный экран? Только оригинальный и сертифицированный

Бескнопочные девайсы Lenovo — в числе наиболее популярных. Высокие эксплуатационные характеристики, многофункциональность, эргономичный дизайн, рациональная цена устройств, выпускаемых этой торговой маркой, завоевали множество приверженцев.
Не спешите покупать новый смартфон
Сенсорный экран — одна из самых комфортных особенностей современных гаджетов. Даже пожилые люди, с трудом осваивающие новую технику, легко управляют своими телефонами с помощью легкого прикосновения пальцев. Однако оборотной стороной быстрого отклика гаджета и его высокой чувствительности является уязвимость к внешним воздействиям и повреждениям. Даже при самой бережной эксплуатации телефона со временем возможно ослабление сенситивности экрана и снижение его функциональности.
Если на дисплее устройства вы заметили следующее:
- отсутствует изображение (полное или фрагментарное);
- нечеткая или мерцающая картинка;
- появляется белая заливка;
- отчетливо видны разноцветные пятна, разводы или трещины,
не стоит спешить списывать смартфон в утиль и раскошеливаться на новый. Нужно всего лишь заменить экран.
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Новый экран должен быть полностью аналогичен старому. Поэтому обязательно обратите внимание на:
1. Маркировку изделия.
2. Диагональ девайса.
3. Маркировку шлейфа.
Если затрудняетесь с выбором, свяжитесь со службой технической поддержки и просто назовите марку своего телефона. Вам укажут код необходимого товара и проконсультируют по вопросам приобретения, доставки и оплаты товара. Чтобы купить сенсорное стекло Lenovo, добавьте выбранную модель в корзину и оформите заказ. Через 1–3 дня он будет доставлен по указанному вами адресу. Если вы сделаете покупку на сумму от 2000 гривен, автоматически попадете в число постоянных клиентов и будете пользоваться преимуществом этого статуса: покупать товары по более низкой цене.