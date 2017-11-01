Мечты должны сбываться: открываем свое кафе!

Мечтая о бизнесе, многие поглядывают в сторону создания собственного кафе, бара0 или ресторана. Увы, не все готовы рисковать, хотя риск этот вполне оправданный. Достичь успеха и сложно, и легко одновременно. Профессиональная команда поваров, нетривиальное меню и, обязательно, стильный интерьер, куда посетителям захочется возвращаться снова и снова. Максимум уюта, функциональности, дружелюбная атмосфера и энергетика всепоглощающей свободы. Соблазнительно? Это все про лофт!
Современные интерьерные составляющие для вашего будущего кафе
Занимаясь организацией функционального пространства в кафе, стоит запомнить две важные вещи:
1. Всем гостям заведения угодить физически нереально.
2. Отдав предпочтение лофту – важно следовать определенным законам, которые диктует этот стиль.
Основа помещения – гармоничное сочетание деталей. Мебель должна быть функциональной и простой. Цветовые оттенки преимущественно холодные. Минимум декоративных мелочей и максимум правильного света. Изюминкой лофта может стать то, что в других стилях неприемлемо: дощатый пол, кирпичные выступы и прочие нетривиальные решения.
Хотите разобраться в особенностях лофта? Тогда вот основные законы:
1. Открытая планировка. Хотите зонировать пространство? Не используйте никаких перегородок. Обратите свое внимание на стеллажи, а еще лучше на диваны для кафе от Сube44 от производителя. Эти предметы мебели не нарушат основную концепцию открытого пространства, при этом, вы сможете правильно расставить акценты цветовыми контрастами или светом.
2. Симбиоз старого и нового в интерьере. Все элементы декора должны органично сочетаться между собой. Обратите внимание на ультрамодные тенденции, среди которых стальные плитки для облицовки стен, стеклянные перегородки, хромированные поверхности. Все это легко можно использовать вместе с какими-то старыми предметами.
3. Индустриальные нотки в интерьере. Здесь мы вспоминаем и о грубой штукатурке, и о трубах, и о кирпичной кладке, которая, кстати, является любимым приемом дизайнеров в создании интерьера в стиле лофт.
4. Высокие потолки – одна из главных составляющих лофта. Они вселяют устойчивое ощущение свободы. И света в таком помещении должно быть максимум. Только не забывайте, что осветительные приборы нужно тоже выбирать с умом.
5. Важная роль принадлежит и мебели. Помимо стандартных функциональных нагрузок и зонирования помещения, она играет и декоративную роль. Потому посмотрите, как выглядит дизайнерская мебель на сайте https://cube44.com.ua/ и вы поймете, что эти интерьерные составляющие будут выглядеть очень эффектно в любом кафе. Кстати, современную мебель вы можете комбинировать с антиквариатом – оригинально, стильно и по-лофтовски.
6. Любые нестандартные аксессуары будут очень стильно выглядеть в общей концепции лофт. Плакаты, абстракция, граффити, дорожные знаки и даже музыкальные инструменты – все это будет очень уместно и ярко.
В таком деле как дизайн помещения кафе, главное – начать. Почувствуйте лофт и у вас все получится!