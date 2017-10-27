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Прочистка канализации

Прочистка канализации
От засора в сифоне можно избавиться механическим способом или химическим. Такая задача легко решается стандартными приспособлениями крючками из проволоки, вантузом, щелочным раствором типа «Крот» и т. п. Это закупорка точечного типа, которая не представляет сложности для умелого хозяина или хозяйки. Однако часто плохой водоотток связан с уменьшением просвета труб, что вызвано обрастаниями внутренней поверхности мыльными и жировыми наростами, образующимися в течение многолетней эксплуатации системы. В этом случае ни одно бытовое средство не решит возникшую проблему, поэтому на помощь приходят специалисты компании Крот-Сервис с профессиональным инструментом и специальным оборудованием, работающие по Киеву и области 24 часа в сутки без выходных.

Эффективный способ — гидродинамическая промывка
Прочистка канализации мастерами компании Крот-Сервис при помощи метода гидродинамической промывки — это гарантия того, что системе вернется полная пропускная способность. Струи воды напором до двухсот атмосфер буквально срежут все наросты со стенок трубопровода и смоют в коллектор. За двадцать минут вы получите такой результат, который не способны дать все обычные бытовые способы вместе взятые. Действенность метода велика настолько, что он используется и на крупных предприятиях, а также в квартирах, домах, офисах.

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Желаете заказать устранение засоров в трубах или подробнее узнать об услуге — свяжитесь с менеджером Крот-Сервис по телефону или оставьте заявку через форму на сайте. Предоставляем полный спектр услуг прочистки канализации для квартир, многоквартирных жилых домов, коттеджей, офисов, общественных учреждений, развлекательных центров, заводов. Предлагаем качественный сервис по выгодным ценам.
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