От засора в сифоне можно избавиться механическим способом или химическим. Такая задача легко решается стандартными приспособлениями крючками из проволоки, вантузом, щелочным раствором типа «Крот» и т. п. Это закупорка точечного типа, которая не представляет сложности для умелого хозяина или хозяйки. Однако часто плохой водоотток связан с уменьшением просвета труб, что вызвано обрастаниями внутренней поверхности мыльными и жировыми наростами, образующимися в течение многолетней эксплуатации системы. В этом случае ни одно бытовое средство не решит возникшую проблему, поэтому на помощь приходят специалисты компании Крот-Сервис с профессиональным инструментом и специальным оборудованием, работающие по Киеву и области 24 часа в сутки без выходных.
Эффективный способ — гидродинамическая промывка
Прочистка канализации мастерами компании Крот-Сервис при помощи метода гидродинамической промывки — это гарантия того, что системе вернется полная пропускная способность. Струи воды напором до двухсот атмосфер буквально срежут все наросты со стенок трубопровода и смоют в коллектор. За двадцать минут вы получите такой результат, который не способны дать все обычные бытовые способы вместе взятые. Действенность метода велика настолько, что он используется и на крупных предприятиях, а также в квартирах, домах, офисах.
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