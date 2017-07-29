Как лучше организовать переезд?

Переезд часто связан с большим стрессом и замешательством. Однако соответствующая подготовка и планированиезначительно облегчат хлопоты. В крупных городах на помощь приходят транспортные компании, предоставляющие услуги по перевозке грузов. Что стоит о них знать? Где выбрать надежную службу? Ответ вы найдете ниже.
Услуги транспортной компании
Перевозки нашего имущества не всегда просты для выполнения. В каждом доме и квартире немало мебели и крупной бытовой техники. Для безопасной перевозки понадобятся грузовые автомобили, арендованные у транспортной компании. В последнее время такие услуги пользуются все большей популярностью. Специализированные компании уже действуют на территории многих городов Украины. Большая конкуренция привела к тому, что цены на их услуги стали очень привлекательными.
Стоит добавить, чтотранспортные компании предлагают ряд полезных услуг. Есть возможность аренды грузового автомобиля с водителем, чтобы перевезти имущество между указанными адресами. Не каждый имеет возможность загрузить тяжелую мебель и технику в фургон. Поэтому услуги перевозчика учитывают также аренду физического труда. В предложениях сервисных компаний, как правило, учитывается возможность привлечения от одного до четырех грузчиков. Сотрудники упакуют вещи, разберут мебель, загрузят все в машину и доставят по указанному адресу. В запланированном месте имущество выгрузят и снова соберут. Конечно картонные коробки для переезда, сборка/разборка мебели и упаковка будут за дополнительную плату.
От чего зависит стоимость переезда?
Большинство компаний определяет свои ставки в расчете услугиза час работы. Однако стоит помнить, что это только ориентировочные суммы. На конечную стоимость проекта влияют также дополнительные факторы. Цена может быть изменена в результате следующих причин.
- Отсутствие лифта в здании.
- Большое расстояние между двумя точками.
- Груз в крупных размерах, или, требующий осторожного обращения.
- Дополнительная услуга упаковки и распаковки.
- Услуга хранения имущества на складе.
- Необходимость физических сотрудников.
- Перевозка тяжелого имущества (например, сейф).
- Утилизация мусора после переезда.
- Переезд организован в выходные дни или праздники.
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