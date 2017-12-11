Алена Дегрик – fintech-компания «LeoGaming»

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Алена Дегрик – руководитель интернет-сервиса «LeoGaming», соучредитель финансовой компании «Леогейминг Пей», общественный активист, филантроп, «Человек Года» (2014).Дата рождения: 17/12/1987.Место рождения: глава «LeoGaming» родилась и выросла в Украине.Образование: Для получения высшего образования Алена Дегрик поступила в КИМО, после чего проходила обучение за границей по специальности «Международное право». Даже состоявшись в бизнесе, девушка не перестает самосовершенствоваться, о чем свидетельствует получение степени магистра психологии в КНУ (2017). Как утверждает Алена Дегрик, приобретенные знания помогают ей формировать благоприятную атмосферу внутри коллектива.Бизнес-деятельность: Заниматься бизнесом выпускница КИМО начинает сразу же после окончания учебы. Первым проектом Алены стала юридическая фирма LeoPartners. Данная организация предоставляла профессиональные услуги бизнесменам и украинским банкам. Благодаря такому сотрудничеству Дегрик Алена узнала о специфике сферы приема платежей, что кардинально повлияло на ее дальнейшую жизнь. Оставив юриспруденцию, девушка нацелила свое внимание на сферу приема платежей, развивавшуюся стремительными темпами. Год спустя, основав процессинговую компанию LeoGaming, Алена Дегрик приступила к активному продвижению платежей в популярных онлайн-проектах и социальных сетях. Сегодня компания работает с крупнейшими мировыми разработчиками/издателями онлайн-игр, позволяя игрокам быстро пополнить баланс в любой онлайн-игре при помощи платежных терминалов, мобильных приложений и веб-сервисов.В целях развития бизнеса Алена Дегрик становится учредителем финансовой компании «Леогейминг Пей», которая впоследствии стала частью платежной системы «Лео».Компания LeoGaming не собирается останавливаться на игровом сегменте и поэтому активно расширяет зону своих интересов за счет работы с украинскими и зарубежными e-commerce организациями. Сотрудничая с Mastercard, они запустили чат-бот для p2p-переводов и платежей. В 2017 году компания разработала приложение для безналичной оплаты парковки Parking UA. В своей работе Алена Владимировна проявляет целеустремленность и настойчивость, опираясь на помощь молодого коллектива. По ее словам, главное в бизнесе – это ответственность как внутри компании, так и в работе с партнерами.Общественная деятельность: В рамках благотворительной деятельности, Дегрик Алена помогает детским домам и людям с ограниченными физическими возможностями. Глава LeoGaming проявляет интерес к экономической жизни страны, регулярно давая комментарии профильным изданиям по актуальным вопросам банковской сферы.Хобби: Учредитель ФК «Леогейминг Пей» постоянно путешествует и мечтает побывать во всех странах мира. Свободное время Алена Дегрик посвящает изучению экономических тенденций мирового рынка и чтению литературы по менеджменту.