Особенности кухонных гарнитуров из МДФ

МДФ – популярный материал для кухни. Его используют и для оформления кухонных фасадов, и в качестве материала для фартука. Но в чем его преимущества и почему именно МДФ так популярен?
Особенности материала
МДФ расшифровывается как материал из мелко-дисперсных фракций. Он выпускается в листах. Это плита средней плотности, полученная из древесного сырья: стружка прессуется под давлением и в высокотемпературных камерах. Именно благодаря прессованию МДФ приобретает прочность, поэтому его можно использовать и при оформлении гарнитуров, и при изготовлении стеновых панелей.
Частички древесины склеиваются между собой очень прочно, поскольку при нагреве стружка выделяет природное вязкое вещество – лигнин. Получается, что материал остается экологически безопасным, поскольку синтетические компоненты в производстве не используются.
Главными характеристиками материала считаются:
натуральность, экологичность, при нагреве панель или фасад не будут выделять вредных испарений;
продолжительный эксплуатационный период с полным сохранением внешнего вида;
материал однородный, легко разрезается, не крошится, образуя ровную кромку;
можно изготовить стеновую панель или фасад любых нужных размеров;
высокая термостойкость;
возможность поучения изогнутых элементов;
устойчивость к воздействию влаги;
биологическая инертность – на поверхности материала не поселятся бактерии и плесневые грибы;
множество декоративных вариаций, фактур и расцветок.
Получается, что даже фартук можно изготовить из МДФ. Такое решение будет выглядеть намного привлекательнее пластика, но при этом обойдется куда дешевле плитки. Особенно эффектно смотрятся декоры с фотопечатью или с рисунком.
Способы декорирования
Вне зависимости от того, что вы выберете для своей кухни – панель для фартука, стеновые панели или фасады гарнитура нужных размеров, вы можете отдать предпочтение одному из трех типов покрытий МДФ:
Эмаль, то есть окрашивание. Цвета для такого декора выбирают самые неожиданные. Здесь есть и классические решения в нейтральных светлых расцветках, и комбинированные контрастные сочетания, а также «частичное» окрашивание. Есть и уникальные узоры с металлизированным глянцевым блеском или с краской-хамелеоном. Для окрашивания МДФ выбирают автомобильные эмали, что делает поверхности прочными, эффектными и долговечными. Также эмаль обеспечивает надежную защиту фасадов от влаги. Сложностей в уходе также не отмечается, однако стоит помнить, что очищать абразивными веществами эмалевые поверхности нельзя. Кроме того, нужно следить, чтобы такое изделие не подвергалось ударам – механические воздействия приведут к тому, что эмаль отколется.
Нанесение специальных пленок. Пленочный МДФ считается самым доступным благодаря бюджетной технологии производства, когда пленка приклеивается и дополнительно фиксируется вакуумным прессом. В то же время установка его не вызывает сложностей. Кроме того, вы можете выбирать из бесчисленного множества декора. Самыми популярными «расцветками» считаются: под дерево, с однотонными матовыми или глянцевыми поверхностями. Можно подобрать качественный материал для кухни как в современном, так и в классическом стиле. Пленка достаточно устойчива к механическим воздействиям и абразивной чистке, но может изменить свой цвет из-за прямого солнца.
Ламинирование или облицовка пластиком. Это самый дорогой и самый практичный вариант. Чаще всего он еще дополняется пластиковой или металлической окантовкой. Пластиковые панели отличаются не только выразительными оттенками, но и уникальными текстурами, ведь на поверхности может выполняться тиснение под камень, кожу или дерево.
Источник: Кухни с фасадами из МДФ