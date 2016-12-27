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Особенности кухонных гарнитуров из МДФ

Особенности кухонных гарнитуров из МДФ
МДФ – популярный материал для кухни. Его используют и для оформления кухонных фасадов, и в качестве материала для фартука. Но в чем его преимущества и почему именно МДФ так популярен?

Особенности материала
МДФ расшифровывается как материал из мелко-дисперсных фракций. Он выпускается в листах. Это плита средней плотности, полученная из древесного сырья: стружка прессуется под давлением и в высокотемпературных камерах. Именно благодаря прессованию МДФ приобретает прочность, поэтому его можно использовать и при оформлении гарнитуров, и при изготовлении стеновых панелей.
Частички древесины склеиваются между собой очень прочно, поскольку при нагреве стружка выделяет природное вязкое вещество – лигнин. Получается, что материал остается экологически безопасным, поскольку синтетические компоненты в производстве не используются.
Главными характеристиками материала считаются:
натуральность, экологичность, при нагреве панель или фасад не будут выделять вредных испарений;
продолжительный эксплуатационный период с полным сохранением внешнего вида;
материал однородный, легко разрезается, не крошится, образуя ровную кромку;
можно изготовить стеновую панель или фасад любых нужных размеров;
высокая термостойкость;
возможность поучения изогнутых элементов;
устойчивость к воздействию влаги;
биологическая инертность – на поверхности материала не поселятся бактерии и плесневые грибы;
множество декоративных вариаций, фактур и расцветок.

Особенности кухонных гарнитуров из МДФ
Получается, что даже фартук можно изготовить из МДФ. Такое решение будет выглядеть намного привлекательнее пластика, но при этом обойдется куда дешевле плитки. Особенно эффектно смотрятся декоры с фотопечатью или с рисунком.

Способы декорирования
Вне зависимости от того, что вы выберете для своей кухни – панель для фартука, стеновые панели или фасады гарнитура нужных размеров, вы можете отдать предпочтение одному из трех типов покрытий МДФ:
Эмаль, то есть окрашивание. Цвета для такого декора выбирают самые неожиданные. Здесь есть и классические решения в нейтральных светлых расцветках, и комбинированные контрастные сочетания, а также «частичное» окрашивание. Есть и уникальные узоры с металлизированным глянцевым блеском или с краской-хамелеоном. Для окрашивания МДФ выбирают автомобильные эмали, что делает поверхности прочными, эффектными и долговечными. Также эмаль обеспечивает надежную защиту фасадов от влаги. Сложностей в уходе также не отмечается, однако стоит помнить, что очищать абразивными веществами эмалевые поверхности нельзя. Кроме того, нужно следить, чтобы такое изделие не подвергалось ударам – механические воздействия приведут к тому, что эмаль отколется.
Нанесение специальных пленок. Пленочный МДФ считается самым доступным благодаря бюджетной технологии производства, когда пленка приклеивается и дополнительно фиксируется вакуумным прессом. В то же время установка его не вызывает сложностей. Кроме того, вы можете выбирать из бесчисленного множества декора. Самыми популярными «расцветками» считаются: под дерево, с однотонными матовыми или глянцевыми поверхностями. Можно подобрать качественный материал для кухни как в современном, так и в классическом стиле. Пленка достаточно устойчива к механическим воздействиям и абразивной чистке, но может изменить свой цвет из-за прямого солнца.
Ламинирование или облицовка пластиком. Это самый дорогой и самый практичный вариант. Чаще всего он еще дополняется пластиковой или металлической окантовкой. Пластиковые панели отличаются не только выразительными оттенками, но и уникальными текстурами, ведь на поверхности может выполняться тиснение под камень, кожу или дерево.

Особенности кухонных гарнитуров из МДФ

Источник: Кухни с фасадами из МДФ
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