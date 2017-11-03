Піонтковський: у Кремлі починають розуміти, що зберегти одночасно Путіна, Крим і трильйон неможливо

На думку політичного оглядача Андрія Піонтковського, напруженість у Кремлі наростає з кожним днем все сильніше, і передбачити чим закінчиться ця «битва бульдогів під килимом» неможливо, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на «Русмонитор».
Так, багато оглядачів говорять про можливість створення у РФ додаткового органу, чогось на кшталт «Державної Ради» в Китаї, де Путін зміг би спокійно пересидіти старість. Але за умов високої волатильності прогнозувати у що виллється поточна ситуація – аж надто невдячна справа. Зараз у Кремлі шукають виходу з ситуації, що склалась у зв’язку з санкціями, і єдине, що там точно розуміють, це те, що теперішня парадигма зовнішньої політики не витримує жодної критики.
Піонтковський наголошує, що напередодні президентських виборів в США російські лобісти навіть домовились з табором Клінтон - незважаючи на публічну підтримку Трампа, у Москві не сумнівались, що переможцем виборів стане вона - про умови «угоди». Про її деталі можна судити зі статті, опублікованої колишнім російським послом Майклом Макфолом: Росія забирається з Донбасу, Вашингтон знімає найбільш болючі санкції, формально не визнаючи анексію Криму. Але Кремль на шкоду собі посприяв обранню Трампа, налаштувавши цим проти себе весь американський політичний клас. Тому зараз у Кремлі відбувається доволі гостре протистояння, результат якого, вперше за 17 років, неможливо передбачити. Але у Кремлі нарешті усвідомили, що не вдасться зберегти одночасно Крим, Путіна і трильйон, - наголошує політолог.