Рабинович: це була фатальна помилка Путіна

За словами економічного аналітика Слави Рабиновича, російський президент Володимир Путін стоїть в одному кроці від того, щоб отримати персональні санкції, - про це інформує видання replyua.net.
Так, блогер нагадує, що сьогодні було оголошено про підозру політтехнологу Полу Манафорту та його найближчому сподвижнику Ріку Гейтсу. Крім того, радник штабу Трампа Джордж Пападопулос зізнався у тому, що збрехав федеральним агентам про відсутність зв’язків з російськими високопосадовцями. Власне, тепер американське правосуддя буде одного за другим витягувати фігурантів так званого «РашаГейту» і отримувати від них показання. Все більше з’являється доказів на користь того, що Путін і його команда «корумпували вибрчий процес в США».
За словами Рабиновича, саме втручання в американські вибори стало фатальною помилкою Путіна – відтепер він на фінішній прямій, і до запровадження персональних санкцій залишилось зовсім мало часу. Блогер нагадує у якій чудовій компанії опинився російський президент: наприклад, 25 лютого 2016 санкції отримав Муамар Каддафі. За ним у 2016 році був північнокорейський диктатор Ким Чен Тн - 06 липня 2016 року він отримав персональні санкції. Взагалі ідея втрутитись в американські вибори – це вже остання крапля, якщо не для всього світу, то для Вашингтону так точно, - наголошує Рабинович.