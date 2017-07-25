Російський академік в інтерв’ю Сотнику: для Росії залишився лише один сценарій (відео)

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В інтерв’ю російському журналісту Олександру Сотнику академік Російської академії наук Юрій Рижов пояснив які політичні сценарії чекають на Росію, - про це інформує новинний ресурс replyua.net.Так, академік заявляє, що, незважаючи на суперечливі заяви у російському політикумі, для Кремля залишився єдиний варіант розвитку подій – Путін залишиться. Звісно, в «спілкуванні з народом» російський президент заявляв, що він ще не прийняв остаточного рішення, але це лише лукавство. Рижов допускає, що Путін заявить про висування власної кандидатури в останній день відведеного для цього строку – все-одно формальні вибори не вирішують нічого.У те, що російського президента можуть змістити кремлівські олігархи, академік не вірить. За його словами, в жодного з них «немає у руках табакерки». А це значить, що соціальний та економічний занепад Росії продовжиться. Приклад того, до чого може призвести економічна деградація, ми всі вже спостерігали в останні роки існування Радянського Союзу. Відповідно, Росія повторює цей же шлях як спробами «закрутити гайки», так і імітацією реформ, - наголошує Рижов. Тим не менш, на протести розраховувати не варто – російські громадяни занадто інертні для цього.