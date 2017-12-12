В Российском МИД не верят, что без российских двигателей американцы смогут долететь до луны

МИД РФ в лице Марии Захаровой выдал оперативную реакцию на утверждение президентом США Дональдом Трампом лунной экспедиции. По словам украинского политолога Алексея Голобуцкого, с реакции Кремля сразу видно, что опыта у Захаровой еще маловато: не научилась врать так, чтоб самой поверить. Вот первой части – можно еще поверить. Там искреннее недоумение что Захаровой, что Пушкова: ну как эти двинутые американцы собираются долететь до Луны? Небесная-то сфера – твердая.
По словам политолога, ну а дальше – чистый формализм, набор абстрактных слов, в которые сама Мария Захарова явно не верит: какие-то «двигатели», «хакеры», но написали – значит, надо озвучить. Хотя между собой наверняка подхихикивают понимающе: ну и дураки там в США! Небось, даже батюшку не догадались в штат НАСА взять! Ну что с них взять – с необразованных.
Исследование Луны всегда было камнем преткновения в отношениях, сначала СССР и США, а потом и России с США. Космическая сфера американцев уже далеко шагнула вперед по сравнению с российской космическими исследованиями и россиянам это никак не может дать покоя, вот и остается через Захарову посылать громкие месседжи, которые в основном рассчитаны на российского обывателя, ведь американцы с таких истерик только посмеются.