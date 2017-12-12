Российские болельщики гневно отреагировали на новость о ЧМ-2018

Российские футбольные болельщики начали писать жалобы после того, как стало известно о том, что отели в городах РФ, где будут проводиться матчи в рамках ЧМ-2018 по футболу, подняли цены на проживание в несколько раз. Как передает replyua.net со ссылкой на Интерфакс, о резком повышении цен рассказала Оксана, Тубман, глава управления по размещению Оргкомитета Чемпионата мира.
«От болельщиков поступают жалобы на очень высокую стоимость гостиниц, некоторые отели 3-4* завысили цены в десять раз. Сейчас зарегистрировано 38 подобных жалоб, в Москве прецедентов пока не было», - заявила Тубман. Также она рассказала, что болельщики пожаловались и на то, что еще за пару месяцев до жеребьевки они не могли забронировать номера ни в одном из отелей с помощью онлайн-бронирования – отели не выставляли номера на тот период, когда будет проходить чемпионат.
Тубман при этом отметила, что, скорее всего, владельцы отелей специально выжидали, когда будут объявлены результаты жеребьевки, чтобы знать, какие города будут пользоваться у футбольных фанатов максимальным спросом.