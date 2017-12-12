Журналист: «На моей памяти это заявление стало уже третьим по счету»

Владимир Путин, президент РФ, накануне, находясь на сирийской базе Хмеймим, сделал заявление о том, что российские войска будут выведены из Сирии.
Как передает replyua.net, новость о выводе войск из Сирии в своем блоге прокомментировал Иван Яковина, корреспондент Нового времени. «На моей памяти это уже третье сообщение о выводе войск, после первых двух они совершенно спокойно там продолжали стрелять, бомбить и делать все то, что и полагается войскам на войне. Более того, сам Путин говорил, что даже после окончания войны в Сирии там останутся базы ВВС и ВМФ РФ. Поэтому, есть у меня подозрение, никто ничего никуда выводить не будет», - пишет Яковина.
По его мнению, такое заявление можно отнести к очередному обещанию перед выборами, и перед новым весенним избранием российский президент просто решил заявить всем своим поданным, что ему удалось одержать триумфальную победу в очередной войне. Корреспондент добавил, что кто-то, возможно, и поверит в эту очередную фигню, но таких людей будет уже намного меньше.