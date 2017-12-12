Кавказцы поставили на место юмористов Comedy Club

Россияне не только перед чеченцами все трясутся, но и перед вообще всем Кавказом. Генеральный директор Comedy Club в кабинете постпреда Ингушетии в Москве лично извиняется заискивающим голосом за номер в передаче Comedy Woman, где по сценарию хозяйка экскорт агенства отчитывает свою подчиненную ингушку. Об этом сообщает replyua.net, со ссылкой на российской оппозиционного блогера Александра Тверского.
По его словам, самое смешное, что все артистки этого шоу уже сто раз попрощались со своими родными и принесли миллион извинений и обещали шутить теперь еще более доброжелательнее, то есть трижды проверять тексты перед тем, как их играть актерам. «Ребята с Кавказа, раз вы имеете такое безграничное влияние на люд Москвы, может вы уже скажете этим крепостным, чтобы они прекратили лезть с войнами и своим скрепным уставом к другим народам? А что, может сработает? Comedy Club, вы там уже из-под кроватей вылезли, юмористы?», – задается вопросом блогер.
Отметим, что одними извинениями руководство Comedy Club не отделалось, с программы был вырезан скандальный сюжет, а также извинения повились на официальном сайте Comedy Club.