Россия перебросила на оккупированный Донбасс дополнительно 120 офицеров

Примерно 120 кадровых офицеров Российской Федерации прибыли на временно оккупированные территории Донбасса. Как передает replyua.net, такое заявление в интервью журналистам «Донбасс.Реалии» озвучил Вадим Скибицкий, занимающий должность представителя Главного управления украинского Минобороны. «Из России на нашу территорию прибыло порядка 120 офицеров российских Вооруженных сил с целью проведения ротации. Речь, в частности, идет о командирах бригад, их заместителях, руководителях штабов и командирах отдельных батальонов», - пояснил он.
Вооруженный конфликт на Донбассе не прекращается с 2014 года. В боевых действиях принимают участие представители Вооруженных сил Украины и пророссийские боевики, под контролем которых находится часть Донецкой и Луганской областей.
Официальный Киев и страны Запада обвиняют РФ во вмешательстве в конфликт: перебрасывании регулярных войск в боевых действиях для поддержки боевиков, поставках им оружия и финансовой поддержке. Москва категорически опровергает все эти заявления и утверждает, что Российская Федерация не является стороной конфликта.