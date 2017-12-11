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Россия перебросила на оккупированный Донбасс дополнительно 120 офицеров

Россия перебросила на оккупированный Донбасс дополнительно 120 офицеров
Примерно 120 кадровых офицеров Российской Федерации прибыли на временно оккупированные территории Донбасса. Как передает replyua.net, такое заявление в интервью журналистам «Донбасс.Реалии» озвучил Вадим Скибицкий, занимающий должность представителя Главного управления украинского Минобороны. «Из России на нашу территорию прибыло порядка 120 офицеров российских Вооруженных сил с целью проведения ротации. Речь, в частности, идет о командирах бригад, их заместителях, руководителях штабов и командирах отдельных батальонов», - пояснил он.

Вооруженный конфликт на Донбассе не прекращается с 2014 года. В боевых действиях принимают участие представители Вооруженных сил Украины и пророссийские боевики, под контролем которых находится часть Донецкой и Луганской областей.

Официальный Киев и страны Запада обвиняют РФ во вмешательстве в конфликт: перебрасывании регулярных войск в боевых действиях для поддержки боевиков, поставках им оружия и финансовой поддержке. Москва категорически опровергает все эти заявления и утверждает, что Российская Федерация не является стороной конфликта.
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