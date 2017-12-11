Эйдман: Путину нечего предложить, но он хочет стать частью истории

Характерной чертой очередного срока президентства Владимира Путин, принимая во внимание то, что первые два ознаменовались победой в ходе войне в Чечне, ростом цены на нефть в 2000-х годах, затем на должности премьер-министра – войной с Грузией, а сейчас – аннексией Крыма, станет дальнейшая агрессия и противостояние со странами Запада, так как ничего нового он своим избирателям предложить не может. Как передает replyua.net со ссылкой на «Сегодня», такое мнение озвучил известный российский социолог Игорь Эйдман.
«Я считаю, что глава Кремля и далее будет постепенно сходить с ума. Он чем дальше, тем больше несет ахинеи, у него все сильнее параноидальный страх перед странами Запада. Он уже до того договорился, что на Западе хотят «украсть биоматериалы россиян. И в то же самое время у Путина развивается мания величия. Путин мечтает войти в историю великим государем России, что-то типа Грозного, Петра и Сталина. Но ни к чему хорошему эти две мании не приведут», – отметил Эйдман.
Социолог считает, что будет продолжение агрессивной внешней политики. Ему нечем хвастаться внутри страны, Путин не может ничего сделать с кризисной экономикой, со спортом полный «облом», таким образом, есть необходимость в каких-то новых действиях.