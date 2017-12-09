Ропот Кремля: в Совфеде РФ назвали новые санкции Трампа самыми циничными из всех санкций США

В частности, Косачев заявил: «Антироссийские санкции, которые объявил президент США Дональд Трамп за якобы нарушение договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности (РСМД) возможно, являются самыми циничными из всех ранее введенных Соединенными Штатами Америки. Ведь здесь главный нарушитель осуществляет атаку на того, кто его уличил в нарушении».
Также глава международного комитета Совфеда РФ отметил, что Россия имеет интерес в сохранении договора в силе. Он подчеркнул: «И поэтому циничная игра Вашингтона в «чужого виноватого» с явной целью добить и этот важнейший договор в сфере контроля над вооружениями, естественно же, не останется без ответа». Напомним, ранее издание уже сообщало, что американский лидер Дональд Трамп поддержал создание и введение новых антироссийских санкций.