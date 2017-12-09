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Ропот Кремля: в Совфеде РФ назвали новые санкции Трампа самыми циничными из всех санкций США

Ропот Кремля: в Совфеде РФ назвали новые санкции Трампа самыми циничными из всех санкций СШАЯвляющийся главой международного комитета Совета Федерации Российской Федерации Константин Косачев заявил, что объявленные американским лидером Дональдом Трампом антироссийские санкции, которые будут введены в результате нарушения Россией договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, «самыми циничными из всех» санкций США, о чем пишет replyua.net со ссылкой на «Газета.ру».

В частности, Косачев заявил: «Антироссийские санкции, которые объявил президент США Дональд Трамп за якобы нарушение договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности (РСМД) возможно, являются самыми циничными из всех ранее введенных Соединенными Штатами Америки. Ведь здесь главный нарушитель осуществляет атаку на того, кто его уличил в нарушении».

Также глава международного комитета Совфеда РФ отметил, что Россия имеет интерес в сохранении договора в силе. Он подчеркнул: «И поэтому циничная игра Вашингтона в «чужого виноватого» с явной целью добить и этот важнейший договор в сфере контроля над вооружениями, естественно же, не останется без ответа». Напомним, ранее издание уже сообщало, что американский лидер Дональд Трамп поддержал создание и введение новых антироссийских санкций.
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