Олимпийская чемпиона РФ о решении МОК: Вы нюх потеряли, у нас есть ядерное оружие!

Светлана Хоркина, российская олимпийская чемпионка, в интервью журналистам дала свою оценку решению Международного олимпийского комитета об отстранении сборной ее страны от участия в Олимпийских играх в 2018 году, которые состоятся в южнокорейском городе Пхенчхане, передает replyua.net. В том числе, спортсменка напомнила о наличии у Российской Федерации статуса ядерного государства.
«Как можно уложить в голове запрет на участие в открытие и закрытии Олимпийских игр?! До чего мы дошли?! Сломить великую державу Россию?! Нет, не получится. У этой страны — большими буквами Россия — есть армия, ядерное оружие и великие люди», — заявила Хоркина в интервью «Спорт-Экспресс». По убеждению спортсменки, приняв такое решение, представители МОК просто «расписались в своей никчемности».
«Мы всех победим? Да мы давно уже всех победили. Они, в частности Международный олимпийский комитет, уже расписались в своей никчемности. Эту организацию представляют странные, которые думают, что они лучше всех», — заявила она. «Все сейчас перевернулось, у теть и дядей потерялся нюх», - подчеркнула Светлана Хоркина.