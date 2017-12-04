Эксперт: «Россиянам уже все равно за кого голосовать, лишь бы не за Путина»

Путинский режим довел народ до такой ситуации, что ему уже все равно за кого он будет голосовать на предстоящих выборах, - лишь бы не за Владимира Путина. Как передает replyua.net, об этом израильский эксперт Соломон Манн пишет на своей странице в Фейсбуке.
«Смотрю на рейтинги Собчак и диву даюсь: ведь это та самая Собчак, папа которой грабил Россию и собственноручно открыл Владимиру Путину дорогу к высшей власти в стране, научил обманывать американцев и европейцев, свел с нужными людьми на Западе, научил им нравиться, использовать их слабости и свой шарм. Это та самая Собчак, которая выросла на ворованные отцом деньги в роскоши и считала себя светской львицей - эдакой Перис Хилтон с русским акцентом», - пишет Манн.
По словам эксперта, он пока не может предположить, до каких еще глубин самонеуважения могут дойти граждане России в своих постоянных киданиях от одного идола к другому, от одного вождя – к другому. Эксперт считает, что уже пора одуматься и остановить в России идолопоклонство, и только в этом случае россияне станут свободными людьми.