Эксперт: «Россия вздохнула с облегчением и вернулась к прежней модели»

Цены на нефть снова начали расти, и Россия с облегчением вздохнула и даже вернулась к прежней модели экономики. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Соломон Манн, израильский эксперт.
«Нет, экономика России не собирается рушиться, падать и так далее. Она просто, по выражению Независимой газеты, буксует около нуля. Международные рейтинговые агентства возвращаются к одним и тем же, не слишком хорошим и не слишком плохим рейтингам, непомерные военные и социальные расходы все так же разъедают фонды, грозя обратить их в ноль в течение пары-тройки лет, а власть не шевелится. В надежде, что так может продолжаться вечно», - отмечает Манн. По его словам, в российских Министерствах уже пошли разговоры об отмене санкций, и готова ли к этому Россия.
Эксперт подчеркнул, что в РФ так и не произошло импортозамещения, поскольку недавно приводили данные о том, что импорт сыров увеличился на 16 процентов. «Сельскохозяйственники рады санкциям, но заменить отмененный импорт и снижать цены - даже не собираются. Может быть, думают, что это может продолжаться вечно? Не может», - добавил Манн.