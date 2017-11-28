Манн: в России долго этого ждали и теперь вздохнули с облегчением

Стоимость нефти наконец-то понемногу начала расти, и Россия вздохнула с облегчением, вернувшись к сырьевой модели экономики. Ничем не пронять мужика, как говорится, пока не клюнет в копчик жареный петух. Экономика России не собирается рушиться, падать и так далее. Она просто, по выражению некоторых экспертов «буксует около нуля». Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет израильский политический эксперт Соломон Манн.
Он пишет, что международные рейтинговые агентства возвращаются к одним и тем же, не слишком хорошим и не слишком плохим рейтингам, непомерные военные и социальные расходы все так же разъедают фонды, грозя обратить их в ноль в течение пары-тройки лет, а власть не шевелится. В надежде, наверное, что так может продолжаться вечно.
Между тем, в Минэкономразвития, Минторге и Минфине развернулась полемика: а вдруг отменят санкции, готова ли Россия к такому решению. Оказалось, что никакого импортозамещения в принципе и не произошло. Например, констатировали, что на 16% возрос импорт сыров. Сельскохозяйственники рады санкциям, но заменить отмененный импорт и снижать цены – даже не собираются. Они заблуждаются, полагая, что это может продолжаться вечно.