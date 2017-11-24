На выборах президента РФ соперником Путина хотят сделать либерала и бизнесмена – СМИ

На обсуждение в администрации президента Российской Федерации вынесен вопрос о возможности выдвинуть соперником Владимира Путина на предстоящих выборах в 2018 году бизнесмена и либерального кандидата. Как передает replyua.net, такую информацию со ссылкой на источники в Кремле распространили журналисты издания «Ведомости». Один из приближенных к российской власти чиновников отметил, что сейчас обсуждается возможность выдвинуть бывшего главу российского Минфина Алексея Кудрина. Впрочем, подтверждения этой информации от других источников не поступало.
Более того, прогнозируется, что своего кандидата выдвинет бизнеса Партии роста, которая защищает интересы бизнеса. «Мы намерены вынести на обсуждение различных вариантов, и все это произойдет в течение нескольких ближайших дней», - рассказал глава Партии роста бизнес-омбудсмен Борис Титов.
В свою очередь, политологи считают, что Кремль заинтересован в кандидате от бизнеса, так как это поможет расширить повестку кампании и оживить перечень участников, а кандидат-либерал российской власти нужен для репутации выборов: и внутренней, и внешней.