Была, есть и будет наша: вице-спикер Госдумы выступил с громким заявлением об Украине

Выступая в эфире программы «Время покажет» на «Первом канале», вышедшей вчера, 22 ноября, Петр Толстой, занимающий должность вице-спикера Государственной думы Российской Федерации, назвал Украину «территорией России», передает replyua.net. Участники программы обсуждали фильм украинского производства о бойцах антитеррористической операции «Война ради мира», а также его прокат на фестивале документального кино «Артдокфест-2017» в Москве.
По мнению Толстого, у интеллигенции, а также у представителей гражданского общества существует ряд установленных принципов. Некоторые вещи являются приемлемыми, а некоторые – наоборот. Я хочу сказать, что демонстрация данного фильма даже на уважаемом фестивале Виталия Манского, несмотря ни на что, это неприемлемые для российского общества вещи», – заявил Толстой. Российский парламентарий считает, что это все не совпадает с историей России, представлениями о справедливости и реальности.
«На нашей Украине, не на той части Украины, которую в настоящее время временно оккупировали наглые националисты и сепаратисты. Будет всегда. Была, есть и будет всегда», – резюмировал он.