Кадыров рассказал о дальнейших политических планах

Рамзан Кадыров сделал заявление о том, что у него отсутствуют большие политические амбиции, и дальше Чечни они не распространяются – он хочет работать у себя на родине.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Интерфакс, глава Чечни подчеркнул, что никогда не думал о должности на федеральном уровне. «А на федеральном уровне есть кому работать, там есть своя достойная команда иного уровня. И вообще, мне давно уже надоело реагировать на всякие разговоры о высокой должности. Знаю, что систематически они запускаются с провокационными целями», - подчеркнул Кадыров.
Также он отметил, что в должности главы Чечни он не работает, а живет, а будущим президентом РФ видит только Путина, поскольку, по его мнению, другой вариант «приведет к национальной и государственной катастрофе». Напомним, что главой Чечни Кадыров является уже одиннадцатый год, а президентские выборы в России пройдут в марте 2018 года.